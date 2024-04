Tardini, perizia per la stima del valore dell'area

Il Comune di Parma ha affidato all'ingegnere Gian Luigi Capra l'incarico di stimare il valore dell'area. Importo pari a 10.531,04. Si tratta di un passaggio di natura burocratica, che non influirà in alcun modo sulla durata della concessione, il vero nodo da sciogliere - a questo punto dell'iter -. Il Parma spinge per i 90 anni, il Comune sembrerebbe orientato a concederne 60-65. La consulenza per una perizia estimativa circa la congruità della valorizzazione del diritto di superficie, nell’ambito del procedimento relativo al nuovo Tardini, può essere considerato l'ultimo passaggio tecnico in vista del Consiglio Comunale del mese di maggio.