Taxi: voucher e agevolazioni per i vaccini

Tariffe ridotte per gli over 85 che si vaccineranno al centro di Moletolo: tutte le informazioni

Ridurre le tariffe dei taxi, facilitare gli spostamenti per tutti coloro che si vaccinano e allo stesso tempo sostenere l’attività della categoria in tempi di pandemia: il Comune di Parma supporta queste azioni dando la possibilità a tutti i cittadini, soprattutto gli over 85, che si vaccineranno nel centro di Moletolo di godere di agevolazioni tariffarie per raggiungerlo in taxi, incentivando in questo modo anche l’attività degli operatori che sta pesantemente risentendo del calo di attività nel lungo periodo di emergenza sanitaria.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa alla presenza dell’assessore alle Attività Economiche del Comune di Parma Cristiano Casa, di Marco De Rosa vicepresidente del Consorzio Taxisti di Parma, di Roberto Ravasini CNA Parma, di Davide Zanettini APLA Confartigianato, di Luca Bocchi Presidente Provinciale Uritaxi, di Aldo Dallatana di APLA Confartigianato e di Daniela Bertolone segretaria di Federconsumatori Provincia di Parma - APS.

“Parte un’iniziativa molto importante che ha un duplice intento: sostenere, da una parte, una categoria come quella dei taxisti colpita dalla crisi dovuta alla pandemia ma sempre attenta ai bisogni delle categorie più fragili e, dall'altra, i cittadini over 85enni che si sottoporranno alla vaccinazione. Chi utilizzerà il taxi per recarsi al centro vaccinazione di Moletolo, potrà usufruire di una doppia agevolazione: una tariffa fissa alla quale verrà sottratto anche il valore del voucher che il Comune di Parma ha messo a disposizione. Una collaborazione importante con i taxisti e con la Azienda USL, i cittadini a bordo delle vetture potranno arrivare davanti all’ingresso del centro vaccinazioni agevolmente” ha introdotto l’assessore Casa.

Grande apprezzamento per l’iniziativa anche da parte del commissario straordinario dell'Azienda Usl di Parma, Anna Maria Petrini non presente alla conferenza stampa ma che ha inviato un ringraziamento a quanti hanno reso possibile la realizzazione di questo ‘servizio’: ”Desidero ringraziare il Comune di Parma perchè si è fatto promotore di un'iniziativa che potrà agevolare ulteriormente gli accessi dei cittadini al nuovo centro vaccinale di Parma, ospitato nella struttura sportiva comunale di Moletolo. La collaborazione tra le Istituzioni e quella tra le Istituzioni e le categorie professionali, come gli operatori del trasporto taxi in questo caso, sono fondamentali sostegni alla campagna di vaccinazioni di massa che stiamo realizzando a Parma e in tutta la provincia”.

“Viaggiare in sicurezza, in modo agevole e scontato è il nostro sostegno ai cittadini più anziani in questo momento particolare - ha detto Aldo Dallatana di APLA Confartigianato. Gli anziani avranno la possibilità di essere accompagnati da noi in una giornata che per loro sarà già molto delicata ma molto importante. Conoscere prima la tariffa agevolerà l’utilizzo di questo servizio”.

Le associazioni CNA e Federconsumatori metteranno a disposizione il loro personale per sostenere e seguire nelle procedure chi farà richiesta del voucher.

“Anche il centralino del Radio taxi sarà a disposizione per aiutare lo svolgimento delle pratiche per richiedere la scontistica. In un momento in cui la vicinanza e l’aiuto reciproco sono determinanti, anche noi, nonostante il periodo difficile, diamo il nostro contributo e sostegno ai cittadini” ha sottolineato Marco De Rosa.

La campagna vaccinale 2021 prevede infatti che la popolazione della città si rechi nei prossimi mesi al Centro Pala Ponti di Moletolo per sottoporsi alla vaccinazione da emergenza Covid-19: per questo l’Amministrazione Comunale, in sinergia con il Consorzio Taxisti Parma, con le associazioni di categoria APLA, CNA e URITAXI e le associazioni dei consumatori Federconsumatori e Confconsumatori ha deciso di definire delle tariffe temporanee predeterminate per percorsi prestabiliti che abbiano il Centro di Moletolo come destinazione o punto di partenza dei tragitti in taxi.

Particolare attenzione viene destinata ai bisogni di mobilità degli over 85 che dovranno vaccinarsi da ora a maggio: sarà per loro possibile usufruire di 1 voucher da 3 euro (uno solo a persona, non ripetibile) per raggiungere Moletolo utilizzando il servizio taxi.

Il provvedimento ha l’obiettivo di agevolare gli spostamenti dei cittadini e in particolare delle persone più fragili, incentivando l’utilizzo dei taxi e delle forme di trasporto alternative al mezzo privato, contenendo così gli effetti derivanti dall’aumento del traffico, sia in termini ambientali che di congestione, e sostenendo in questo modo anche la categoria dei taxisti.