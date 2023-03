Teatro Regio monumento nazionale: il Senato approva all'unanimità

Nella mattinata di oggi, giovedì 9 marzo, il Senato ha approvato all'unanimità, dalla sede redigente, il ddl n. 486 sulla dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma. Il provvedimento passa ora alla Camera.

"Proprio nel giorno in cui presentiamo il Festival Verdi 2023 - ha commentato il 1° marzo il sindaco di Parma Michele Guerra - il mio primo da Presidente della Fondazione Teatro Regio, è arrivata un'ottima notizia per la città: il nostro Teatro diventerà monumento nazionale per legge, accrescendo ulteriormente la sua attrattività e ponendosi come uno dei grandi luoghi della cultura italiana. Ringrazio sentitamente tutti i parlamentari che hanno lavorato in questi mesi per raggiungere questo risultato".