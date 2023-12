Tempio di Cremazione di Valera: la sala del Commiato intitolata a Rocco Caccavari

E’ stata dedicata all’onorevole Rocco Caccavari la Sala del Commiato del Tempio di Cremazione di Valera, nel giorno in cui l’onorevole e medico avrebbe compiuto 85 anni. La targa all’ingresso della Sala del Commiato del tempio recita: “All’onorevole Rocco Caccavari relatore della legge N. 130/2001 sulla cremazione e dispersione delle ceneri”.

E’ stata apposta a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Consultiva Toponomastica e la condivisione da parte della Giunta Comunale, su richiesta avanzata da Daniele Ferretti per conto di SO.CREM Parma con le seguenti motivazioni: “Per l’impegno profuso come relatore delle legge nazionale (N. 130/2001) sulla cremazione e dispersione delle ceneri e della stessa realizzazione del Tempio di Valera”.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco, Michele Guerra, l’Assessora ai servizi Cimiteriali Caterina Bonetti, Daniele Ferretti Presidente di SO.CREM Parma; Franco Bonini della Federazione Nazionale SO.CREM ed i famigliari, la moglie Cinzia Veroni e la nipote Valentina Caccavari.

Il Sindaco, Michele Guerra, ha dichiarato: “L’intitolazione della Sala del Commiato del Tempio di Cremazione è un’iniziativa lodevole a ricordo di una figura fondamentale per la nostra città per l’impegno politico, civile, culturale. L’onorevole Rocco Caccavari è stato relatore della legge 130 del 2001 sulla cremazione ed è questa la ragione principale dell’intitolazione, ma è stata, soprattutto, una persona capace di spiegare la cultura che sta dietro questa pratica. Il Tempio di Cremazione è uno spazio significativo ed importante per la nostra comunità che, grazie a questa intitolazione, restituisce il senso della figura dell’onorevole Caccavari”.

L’Assessora ai servizi Cimiteriali Caterina Bonetti, ha dichiarato: “L’intitolazione è un atto dovuto della città nei confronti dell’onorevole Caccavari che, nel corso della sua vita, si è speso per la città di Parma nel mondo della sanità e della responsabilità sociale. A questo si aggiunge il lavoro encomiabile fatto per la cremazione con l’approvazione della legge attualmente in vigore. La cremazione è una scelta sempre più condivisa dagli italiani, il che significa che l’onorevole Caccavari sapeva guardare lontano ed avere una grande lungimiranza, da qui l’importanza di questa intitolazione”.

Rocco Francesco Caccavari è nato a Girifalco (Catanzaro), il 22 dicembre 1938. Primo responsabile nel 1976 del Servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T.) di Parma dopo la legge 685/75. Primario di Medicina interna, ha collaborato per molti anni con il Ministero dell'Interno e della Sanità in qualità di consulente. Consigliere comunale per 14 anni, nel 1992 è stato eletto alla Camera dei deputati dove è stato confermato per tre legislature (XI, XII, XII). Sono legate al suo nome in particolare la legge sul riordino del sistema termale del 2000, la legge 125/2001 su alcolismo e patologie correlate e la legge 130/2001 sulla cremazione delle salme e dispersione delle ceneri. Ha fondato l'Associazione "Marino Savini" per la difesa della Sanità Pubblica e la Società di Cremazione SO.CREM di Parma. È stato presidente onorario di Lenz Fondazione, e per molti anni ha ricoperto la presidenza di Natura Dèi Teatri, Associazione Culturale che organizza, tra l’altro, un importante Festival con spettacoli interpretati da attrici e attori sensibili, con vissuti difficili per disagi fisici e psichici.

Giunge a Parma nel 1965, dove si laurea in Medicina e Chirurgia, dopo la specializzazione, vince il concorso per il Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Per tutti è il dottor Rocco, esercita la professione con vicinanza, cura e partecipazione alle condizioni del malato. Essere a fianco degli svantaggiati è per lui una missione. Era solito citare un proverbio della madre che sintetizza la sua indole: “Ama chi ama e rispondi a chi chiama”. Empatia e capacità di leggere il disagio lo portano ad affrontare con largo anticipo fenomeni sociali di disagio, occupandosi di tossicodipendenza e contribuendo alla nascita dei primi servizi come il CMAS – Centro Medico e Assistenza Sociale e poi il Sert ed ancora il Cart, una delle prime strutture a residenza breve. Forma un gruppo di lavoro con diverse professionalità con l’arrivo dell’AIDS e promuove gli operatori di strada. La sua è prima di tutto una battaglia contro i pregiudizi e le discriminazioni.

Nell’ambito della sua attività parlamentare si inserisce il lavoro sulla Legge della Cremazione, il cui iter prende avvio alla Camera per poi essere seguito dal deposito della proposta di legge e concludersi con l’approvazione del testo definitivo il 7 marzo 2001.

Significativo è quanto scrive l’onorevole Rocco Caccavari nella presentazione alla proposta di legge. “Al di là degli ostacoli ideologici e culturali, esistono limiti ed impedimenti normativi e burocratici che impediscono il ricorso, a volte addirittura la conoscenza, della cremazione, un atto umano di antica cultura e civiltà con il quale si compie un ritorno diretto ed immediato alla natura attraverso il fuoco”.

Evento Social - Iniziativa di Lenz Fondazione.

Nel giorno dell’intitolazione della Sala del Commiato del Tempio di Valera a Rocco Caccavari, sulla pagina Facebook di LENZ Fondazione, di cui Rocco è stato Presidente Onorario, sarà trasmesso in visione libera streaming - per l’intera giornata del 22 dicembre - l’intervista videofilm, realizzata con lui nel 2018, sul tema della morte.