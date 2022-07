Oggi altra giornata rovente con 39 gradi, ma tra domani e mercoledì temporali e temperature in calo

Oggi altra giornata rovente a Parma, dove sono previste punte di 39 gradi sulle aree di bassa collina e di pianura. Ma il caldo intenso che sta interessando l’Emilia Romagna da più di una settimana lascerà spazio a una fase sempre calda ma più sopportabile nella nuova settimana.

Secondo il il meteorologo Federico Brescia, correnti più fresche scorreranno infatti sul Nord Italia scatenando la formazione di temporali localmente intensi. Si comincerà dal pomeriggio di martedì con i fenomeni che risulteranno forti e a carattere grandinigeno sull’Appennino Emiliano. Parziale coinvolgimento delle aree pianeggianti vicine, in particolare verso sera su Piacentino, Reggiano, Modenese e Bolognese. Più asciutto e stabile sulla Romagna e sulle aree lungo il Po ma occhio alle sorprese. Nuovi temporali sono attesi nella giornata di mercoledì, specie al pomeriggio, sulle stesse aree del giorno precedente con interessamento anche del Parmigiano e del Forlivese. Anche in questo caso possibili eventi intensi con grandine e colpi di vento, prestare attenzione. Andrà meglio giovedì. Si parla di instabilità sparsa e non di maltempo generale, pertanto ci saranno zone che non vedranno nulla e il sole sarà ancora protagonista. Le temperature saranno in graduale calo da metà settimana, le massime scenderanno su valori compresi tra 30 e 34°C e le minime tra 20 e 23°C.

Nello specifico, a Parma, tempo a tratti instabile tra martedì e mercoledì con ampi spazi soleggiati ma anche temporali sparsi, specie sui rilievi, dove risulteranno localmente intensi. Temperature in graduale calo, massime che da 38-40°C scenderanno a 31-34°C.