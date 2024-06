Tempo incerto e piogge deboli oggi pomeriggio

Una giornata quella di oggi all'insegna della variabilità nella provincia di Prma secondo 3bmeteo.com.

La pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con deboli piogge sparse. Nello specifico sui litorali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulla pianura emiliana nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata.