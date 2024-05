Temporali: alle 18 previsti oltre 5 millimetri di pioggia

Allerta meteo per la giornata di lunedì 20 maggio a Parma. Alle ore 18, infatti, è prevista la caduta di oltre 5 millimetri di pioggia, secondo quanto riportato da 3BMeteo. Dall'ora di pranzo sta piovendo intensamente sia in città che in provincia. Nel corso del pomeriggio e per tutta la serata la pioggia non dovrebbe dare tregua, sia in città che in provincia. La perturbazione in atto è particolarmente intensa anche se tra le 15 e le 17 dovrebbe esserci un lieve calo di intensità delle precipitazioni.