Forti temporali tra Parma e Fidenza: code e chiusure in A1

Maltempo tra Parma e provincia. Alle ore 15.30 di giovedì 16 maggio sono segnalate code lungo l'autostrada A1 tra Fidenza e l'uscita Basso Lodigiano per forti temporali. Dalle ore 15.50 l'uscita di Fiorenzuola d'Arda è chiusa al traffico provenendo da Milano per Allagamenti. Uscita consigliata provenendo da Milano: Piacenza Sud su Complanare di Piacenza sud.

Forti temporali risaliti dal Mar Ligure hanno raggiunto l'Appennino settentrionale e la Val Padana e stanno dando luogo a nubifragi e grandinate anche violente tra pianure lombarde ed ovest Emilia, come sottolineato da 3BMeteo. Altri forti temporali hanno interessato anche la fascia appenninica e quella pedemontana tra Bologna e Imola. In Lombardia i fenomeni in risalita da sud si stanno concentrando in queste ore tra Cremonese, Bergamasco e Bresciano, risultando quindi un po' meno intensi sull'area di Milano interessata ieri da eventi eccezionali.

A Parma le precipitazioni più intense si verificheranno a partire dalle ore 17 del 16 maggio e proseguiranno, secondo le previsioni di 3BMeteo, anche nel corso della prima parte della serata.