Temporali, frane e piene dei fiumi: è allerta gialla

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta gialla per temporali, valida per la giornata di oggi, lunedì 10 ottobre. Allerta gialla per temporali nella Nella giornata di oggi lunedì 10 ottobre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. La fenomenologia più intensa risulterà più probabile lungo l'area appenninica durante tutta la giornata e dalle ore pomeridiane sul settore orientale della regione dove le precipitazioni intense potranno generare localizzati fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua collinari e montani.