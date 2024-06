Meteo, domani pioggia e temporali nella provincia di Parma

Nei prossimi giorni la nostra regione continuerà ad essere attraversata da correnti sudoccidentali a tratti umide, responsabili di un regime di spiccata variabilità. Saranno notevoli le differenze del tempo tra i settori occidentali e quelli orientali della regione, con i primi soggetti a qualche pioggia e i secondi con maggiori spazi soleggiati e temperature decisamente più elevate. Sono le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Nel dettaglio martedì sarà una giornata inizialmente soleggiata a parte annuvolamenti già presenti sul Piacentino. In giornata è attesa un po’ di variabilità, con qualche pioggia o temporale che sfiorerà il Piacentino e la provincia di Parma e alcuni piovaschi fin su Modenese, Bolognese e Ferrarese, oltre che in area appenninica, comunque in attenuazione in serata. Clima asciutto invece sulla Romagna. Mercoledì la giornata comincerà in prevalenza soleggiata, salvo disturbi che interesseranno ancora il Piacentino. In giornata aumenterà l’instabilità, con alcuni rovesci o temporali che dalla Lombardia valicheranno il corso del Po raggiungendo gran parte delle zone centro-orientali della regione, lasciando però all’asciutto la Romagna, dove continuerà a far caldo e le temperature massime sfioreranno i 30 gradi. In serata i fenomeni si attenueranno e la giornata di giovedì comincerà più asciutta, seppur con presenza di annuvolamenti irregolari. Con il passare delle ore però un fronte in arrivo da ovest determinerà un nuovo aumento dell’instabilità, con piogge e temporali più organizzati che potranno coinvolgere anche la Romagna, dando luogo ad un calo delle temperature.