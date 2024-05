Temporali e vento: scatta l'allerta arancione

Nuova allerta meteo per domani, martedì 21 maggio. Questa volta, per quanto riguarda il Parmense, l'allerta è arancione per vento forte e gialla per temporali, frane e piene dei fiumi.

Nella giornata di martedì 21 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale, in progressiva attenuazione già dalle ore mattutine. Dalla tarda mattinata sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, lungo tutte le aree montane della regione.

La criticità idraulica nella pianura centro-orientale della regione è riferita alla propagazione della piena di Po. Si prevedono inoltre possibili superamenti di soglia 1 nei corsi d'acqua nelle zone collinari e di pianura di tutta la regione. Sul settore collinare e montano centro-occidentale sono possibili localizzati fenomeni di ruscellamento, frane su versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori.