Tep, riparte la biglietteria mobile: per rinnovare l'abbonamento non serve andare lontano

Torna il Punto mobile TEP, la biglietteria itinerante che permette di ricaricare l'abbonamento dell'autobus senza bisogno di andare in centro.



24 le tappe, dal 21 agosto al 16 settembre serviranno l'intera provincia, da nord a sud, dagli Appennini alla Bassa.



Al Punto mobile si potranno acquistare tutti gli abbonamenti ordinari, urbani ed extraurbani, compresi quelli agevolati per gli studenti universitari UNIPR, disponibili dal 21 agosto, con tariffa super scontata per chi converte la Student Card in Carta Conto Crédit Agricole.

Chi ne ha diritto, potrà anche riscattare i voucher del bonus trasporti per avere fino a 60 euro di sconto sulla tariffa dell'abbonamento scelto.



Per ricaricare l'abbonamento sarà sufficiente presentare la tessera Mi Muovo, mentre chi acquista un nuovo abbonamento o ha la card Mi Muovo scaduta dovrà portare anche una fototessera recente.