Tep: apertura straordinaria delle biglietterie il 29 ottobre

Tep informa che nella mattinata di sabato 29 ottobre gli sportelli aziendali della Cicletteria, della biglietteria temporanea presso la Sala Righi e il Punto mobile in via Baganza resteranno aperti in via straordinaria per consentire l’utilizzo dei bonus trasporti in scadenza a fine mese.

Gli orari di apertura saranno i seguenti:

Cicletteria - piazzale C.A. Dalla Chiesa, accanto alla stazione FS: dalle 8.45 alle 12.00

Sala Righi – via Baganza 9/a: dalle 8.15 alle 12.30

Punto mobile, via Baganza 9/a: dalle 8.15 alle 12.30

Agli sportelli si accede previo appuntamento, da prenotare via web sul sito TEP https://bit.ly/appuntamentiTEP.