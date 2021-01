Tep: bando di selezione per responsabile ufficio Contabilità e Amministrazione del Personale

Bando di concorso per la selezione di un Coordinatore d’Ufficio da inserire quale Responsabile dell’ufficio Contabilità e Amministrazione del Personale presso il Servizio Personale e Organizzazione della Direzione Amministrativa di TEP. Le domande di partecipazione alla selezione possono essere presentate entro le 12.00 di venerdì 8 febbraio 2021.

Bando di concorso per la selezione di Operatori d’Esercizio. Per consultare il bando e iscriversi alla selezione visita il sito dedicato. C’è tempo fino al 18 gennaio 2021 per presentare la domanda di partecipazione.