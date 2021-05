Tep: bilancio solido, nonostante il Covid

Oggi pomeriggio Prada l’ha illustrato alla Provincia, in videoconferenza. Presenti il Presidente e i Consiglieri provinciali. Rossi: “Riconosciamo il forte impegno di Tep per la sicurezza, in questo anno difficile"

Oggi pomeriggio, in modalità videoconferenza, il Presidente di Tep Spa Roberto Prada ha illustrato la proposta di bilancio 2020 approvata dal Consiglio d’Amministrazione dell’azienda al Presidente della Provincia Diego Rossi e al Consiglio provinciale.

“In questi anni non è mai mancata una stretta collaborazione tra Provincia e Tep – ha dichiarato Rossi - Con questo incontro, allargato a tutti i Consiglieri provinciali, abbiamo voluto riprendere anche una modalità istituzionale di confronto e di rendiconto al Consiglio dell'attività svolta da una delle nostre partecipate più importanti. In questo caso il confronto era focalizzato sul Bilancio 2020, un anno caratterizzato dalle ricadute del Covid19 anche sul trasporto pubblico locale. Vogliamo riconoscere a Tep un forte impegno per l'organizzazione del trasporto e la gestione anche nelle fasi più delicate, sempre molto attento alla prevenzione ed alla sicurezza dei cittadini e dei lavoratori. Il risultato d'esercizio, seppur inferiore inevitabilmente a quello degli anni passati, rimane positivo, confermando la solidità della nostra Società. Importante anche la continuità del piano di investimenti sul rinnovo del parco mezzi, su cui anche la Provincia ha chiesto attenzione a tutte le linee del territorio.”

Il Presidente di Tep Roberto Prada ha dichiarato: “Abbiamo superato questo 2020 con un risultato tanto più positivo se si considera in quali condizioni è stato maturato. Nonostante le difficoltà, TEP ha proseguito l’opera di rinnovo del parco mezzi, permesso ai passeggeri di continuare a viaggiare anche con una pandemia in corso e tutelato il posto di lavoro dei propri dipendenti senza fare ricorso alla cassa integrazione.”

L’azienda ha reagito alle complessità dovute all’epidemia in modo più che positivo, riuscendo a chiudere l’esercizio con un leggero utile di € 57.891: un esito considerevole se confrontato con le difficoltà in cui versa la gran parte delle aziende del settore.

Il risultato è tanto più significativo se si pensa al calo dei ricavi, dovuto anche ai rimborsi degli abbonamenti annuali di studenti e lavoratori non utilizzati durante il lockdown e il consistente aumento dei costi di pulizia legati alla sanificazione dei mezzi e dei luoghi di lavoro