Trasporto pubblico: chiude il punto Tep di via Garibaldi

Da sabato 18 giugno il Punto Tep di via Garibaldi (angolo piazzale Paer) sarà chiuso. Per informazioni, biglietti e abbonamenti sarà comunque possibile rivolgersi agli altri uffici a disposizione del pubblico: Sportello Tep presso la Cicletteria, accanto alla stazione ferroviaria in piazzale C.A. Dalla Chiesa; Biglietteria Barriera Bixio, piazzale Barbieri, 1. aperti con orario estivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.15. Servizio informazioni TEP: 840 22 22 22