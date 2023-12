Tep: medaglia d'oro per i dipendenti che hanno raggiunto i 25 anni d'azienda

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di consegna delle medaglie d’oro, premio per i dipendenti di TEP giunti al traguardo dei 25 anni di anzianità di servizio (o andati in pensione in corso d’anno prima di aver maturato i 25 anni). Sono 21 in tutto i premiati che hanno ricevuto la medaglia d’oro celebrativa dal presidente di TEP Roberto Prada, insieme all’assessore Gianluca Borghi e al consigliere provinciale Gianpaolo Cantoni in rappresentanza dei Soci di TEP, Comune e Provincia di Parma. Si tratta per la maggior parte di dipendenti assunti nel 1998 e tutt’ora in servizio:

Massimiliano Anelli Luigi Bedotti Omar Bertolini Gian Paolo Bertolucci Vittorio Bitti Roberto Carretta Rosetta Cavazzini Cinzia Dallasta Andrea Folli Daniela Gennari Fabio Guastella Andrea Minardi Danilo Montali Gabriele Rainieri Simone Silva Massimiliano Tedeschi Paolo Tonghini Elisa Ziveri

Sono 3 invece gli ex dipendenti che nel corso dell’anno appena trascorso hanno maturato i requisiti per la pensione e che, pur non avendo ancora raggiunto i 25 anni di servizio, ricevono la medaglia d’oro in segno di ringraziamento da parte di TEP per il tempo e l’impegno dedicato all’azienda: