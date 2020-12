Tep: medaglie d'oro ai dipendenti con 25 anni di servizio

Si è tenuta ieri mattina la tradizionale consegna delle medaglie d’oro ai dipendenti TEP e TEP SERVICES che nel 2020 hanno maturato 25 anni di anzianità di servizio o che sono andati in pensione nel corso dell’anno prima del raggiungimento dei 25 anni di permanenza in azienda.

Quest’anno l’azienda ha scelto di organizzare una cerimonia sobria e raccolta, nel rispetto delle norme anticovid. I dipendenti premiati, sono stati accolti a piccoli gruppi dal presidente di TEP Roberto Prada e dalla vicepresidente Valeria Sghedoni insieme ai dirigenti aziendali. Colleghi, amici e parenti hanno assistito alla consegna delle medaglie collegati in videoconferenza. Nonostante il periodo difficile, si è deciso di non rimandare questo appuntamento, che è anche un’occasione per celebrare chi ha dedicato tanti anni della propria vita a TEP e TEP Services. Un ringraziamento a questi lavoratori è pervenuto anche dai soci Comune e Provincia di Parma, che hanno fatto sentire la propria vicinanza con due interventi in video registrati da Tiziana Benassi, assessora alla sostenibilità ambientale del Comune e Gianpaolo Cantoni, consigliere provinciale con delega ai trasporti

Sono 16 le persone che quest’anno hanno ricevuto il riconoscimento dell’azienda, 14 ancora in attività e 2 in pensione dal 2020.

DIPENDENTI CON 25 ANNI DI ANZIANITA’ DI SERVIZIO (assunti nel 1995):

TEP S.p.A.

MARCO AMADEI

SAURO BENECCHI

GIUSEPPE DI BELLA

MICHELE FRANCO

FABRIZIO LEONARDI

MIRKO MALPELI

PIER LUIGI NIZZOLI

ANDREA PAGANI

STEFANO QUINTAVALLA

CRISTIAN RABIDI

CARMINE SGAMBATO

MAURO UGOLOTTI

FILIPPO VINCETTI

ANTONIO VIRZI’

DIPENDENTI IN PENSIONE PRIMA DI RAGGIUNGERE 25 ANNI DI ANZIANITA’:

TEP S.p.A.

COTTI CLAUDIO

TEP SERVICES srl

ZANICHELLI RENATO

I premiati hanno ricevuto dal presidente la medaglia d’oro celebrativa, insieme al volume “Strada facendo” di Giovanni Villan sulla storia del filobus a Parma.

Allegati: foto dei 3 gruppi di dipendenti che hanno ricevuto la medaglia d’oro, ritratti insieme ai dirigenti di TEP Annalisa Dassenno e Luciano Spaggiari