Da lunedì 24 giugno e per tutto il periodo estivo, sarà attiva una biglietteria temporanea Tep presso la Sala Righi in via Baganza 9/A con orario d’apertura dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 13.00. Gli sportelli saranno accessibili previa prenotazione sul sito bit.ly/PrenotaTEP.