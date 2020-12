Tep: viaggia tutto il giorno al costo di una corsa nelle giornate festive prenatalizie

Nei giorni festivi prenatalizi (domenica 6, 13, 20 e martedì 8 dicembre) raggiungere il centro in autobus ti conviene. Non perdi tempo a cercare parcheggio, non paghi la sosta, ma soprattutto viaggi tutto il giorno al costo di una corsa urbana. Come fare? E' semplicissimo! Basterà timbrare un normale biglietto urbano la prima volta che sali a bordo e poi non dovrai fare più nulla. Potrai salire e scendere da tutti gli autobus urbani per l'intera giornata e utilizzare un numero illimitato di corse senza più bisogno di validare alcun biglietto o di pagare altri viaggi. Quali biglietti? I biglietti utilizzabili sono quelli di corsa semplice (€ 1,50) oppure il biglietto da 8 corse urbano (€ 10,00). Nel secondo caso è sufficiente validare solo una corsa, che resterà valida per l'intera giornata. La frequenza delle linee 2, 3, 5, 7, 8 e 11 sarà intensificata nelle fasce orarie più richieste. Visita subito il sito per vedere i servizi aggiuntivi programmati.



Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Parma usa la nostra Partner App gratuita !