Snupi, due poltrone per terapie al Week hospital pediatrico del Maggiore

“Il ringraziamento va a storici donatori che hanno messo a disposizione dell’associazione Snupi le risorse necessarie per aumentare la dotazione di poltrone per terapie del Week hospital pediatrico dell’Ospedale dei bambini Pietro Barilla”, questa la premessa del presidente di Snupi Giulio Orsini che sottolinea quanto sia fondamentale il sostegno di tanti donatori per raggiungere obiettivi importanti per migliorare il benessere e il comfort dei pazienti.

In questo caso è grazie alla famiglia Pochini-Imberciadori e al Circolo Minerva asd sez Ciclismo che sono state consegnate due poltrone elevabili per terapia infusiva alla struttura di cui è responsabile Pierpacifico Gismondi. Un’esigenza manifestata dalla coordinatrice infermieristica Giuseppina Nicosia che ha trovato pronta risposta da parte dell’associazione Snupi, da quasi 20 anni impegnata a sostegno dei pazienti della Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’Ospedale Maggiore.

“Queste poltrone per noi sono importanti in quanto vengono utilizzate per i pazienti che devono seguire terapie biologiche per patologie infiammatorie gastroenterologiche croniche o per pazienti sottoposti a sedazione. Grazie a Snupi e ai donatori ora ne abbiamo due in più per i nostri bambini”, ha dichiarato il dottor Gismondi a nome del personale sanitario del reparto. Conferma che siano state molto apprezzate Amalia, infermiera dedicata a questi pazienti, che ha ringraziato i donatori insieme alla coordinatrice infermieristica Claudia Marcatili e alla dirigente Professioni sanitarie Rita Lombardini.

La donazione è stata dedicata, per volontà della famiglia Pochini-Imberciadori oltre che del presidente Orsini, “in ricordo di “Carlo e Vinico”, amici storici fin dai tempi dell’università e amici di tutti.