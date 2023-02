Le alchimie decorative di Galileo Chini per i 100 anni delle Terme Berzieri di Salsomaggiore

Simbolo del termalismo europeo, esempio unico di art déco termale, espressione culturale dell’Emilia come terra del benessere, le Terme Berzieri di Salsomaggiore (PR) celebrano il centenario dell’inaugurazione con un grande evento espositivo ed un serie di iniziative che coinvolgeranno tutta la città.

In anteprima nazionale alla BIT di Milano 2023, nello stand dell’APT Emilia-Romagna, il presidente di Visit Emilia Cristiano Casa, con l’assessore al turismo della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini, il sindaco di Salsomaggiore Terme Filippo Fritelli e i due curatori della grande mostra hanno presentato il 14 febbraio il programma di iniziative che da maggio a dicembre 2023 renderanno protagonista la città termale nello scenario culturale italiano. La ricorrenza coincide con il 150° anniversario della nascita di Galileo Chini, demiurgo delle sontuose decorazioni tra secessionismo ed orientalismo che rendono uniche le Terme Berzieri.

Le Terme Berzieri, un simbolo mondiale.

Le Terme Berzieri furono realizzate a partire dal 1914 dall’architetto Ugo Giusti, che introdusse a Salsomaggiore Terme l’artista fiorentino Galileo Chini. Pittore, decoratore e ceramista, Chini era all’apice di successi internazionali: impegnato come allestitore ufficiale della Biennale di Venezia e incaricato dal re del Siam di realizzare le decorazioni del Palazzo del Trono a Bangkok. Le influenze orientali hanno contraddistinto la sua opera alle Terme Berzieri, dove ha firmato i due dipinti sulle pareti dello scalone centrale, e anche in altri edifici della città, come il Grand Hôtel des Thérmes (oggi Palazzo dei Congressi). L’inaugurazione del complesso termale, intitolate al medico Lorenzo Berzieri che per primo aveva intuito le potenzialità terapeutiche dell’acqua di Salsomaggiore, avvenne il 27 maggio del 1923, riconosciute da subito come simbolo del termalismo nel mondo.

La mostra

Partendo dalla lettura critica di Rossana Bossaglia, che definì “Déco ricco” l’arte delle Terme Berzieri, Salsomaggiore sarà cuore di iniziative culturali incentrate sulla figura di Galileo Chini, e con il coinvolgimento di istituzioni scientifiche e museali nazionali ed internazionali. La mostra Galileo Chini. Oro ed Oriente. Alchimie decorative per “Le più belle Terme del mondo”, che svela la monumentalità artistica di Salsomaggiore, a cura di Maurizia Bonatti Bacchini e Valerio Terraroli, si terrà dal 26 maggio al 24 settembre 2023. Il percorso espositivo racconterà il genio artistico di Chini attraverso grandi dipinti, disegni preparatori, oggetti ceramici. Sarà una selezione di opere, anche inedite, in dialogo con gli apparati decorativi e i soggetti dell’iconografia termale. Oltre alle Terme Berzieri, luogo fortemente caratterizzato dai richiami all’oro, saranno coinvolti altri edifici monumentali della città, come il Palazzo dei Congressi, la Corte Civica Tommasini, e Villa Fonio, la residenza privata di Arturo Fonio commissionata all’architetto Ugo Giusti e a Galileo Chini che verrà aperta per la prima volta al pubblico. La Corte Civica Tommasini, da poco restaurata, sarà impreziosita da effetti multimediali realizzati da Marco Stucchi ed Elena Bastianini.

Sarà un percorso diffuso capace di coinvolgere ed emozionare, di immergere i visitatori nella storia e nell’arte identificativa della città termale.

Andrea Corsini - Assessore Regionale al Turismo dell’Emilia-Romagna

«Un doppio anniversario quello delle Terme Berzieri e del loro maestro decoratore, Galileo Chini, che è occasione per riscoprire una delle più affascinanti e suggestive storie del nostro termalismo. Questo affascinante edificio, caratterizzato da un sapiente ed unico mix tra elementi Liberty ed arte decorativa orientale, ancora oggi sorprende per la complessità degli elementi e l’armonia di forme e colori. Che il centenario, e il bel calendario di eventi che lo celebrerà, siano il miglior auspicio per la riapertura del Berzieri, da sempre una delle punte di diamante della nostra offerta di benessere».

Pasquale Gerace – Consigliere regionale Emilia Romagna

«Salsomaggiore Terme e l'Emilia Romagna con questo importante centenario saranno al centro del mondo. Come consigliere regionale farò la mia parte affinché la città termale sia ancora più protagonista, rendendosi riconoscibile come fulcro culturale ed artistico».

Filippo Fritelli - Sindaco di Salsomaggiore Terme

«Siamo onorati di poter presentare alla BIT di Milano la mostra per il centenario delle Terme Berzieri. Una celebrazione delle bellezze straordinarie della nostra città e del suo simbolo, proiettato nella storia, in corrispondenza dell’inizio dei lavori di ristrutturazione che porteranno ad una sua trasformazione in uno dei migliori centri benessere e termali d’Italia. La città dovrà affiancare questo complesso di eventi dalla tarda primavera fino all’inizio dell’autunno e che saranno il cuore di questo 2023 salsese».

Cristiano Casa – Presidente di Visit Emilia

«Il centenario delle Terme Berzieri è un’occasione straordinaria per raccontare e far conoscere l’Emilia come Terra dello Slow Mix, destinazione unica ed eclettica tra natura, cultura ed enogastronomia. Salsomaggiore Terme, con le sue arti liberty e déco, è una delle massime espressioni di questo territorio, cuore termale dell’Emilia e dunque meta assoluta di benessere, ma anche di bellezza, grazie alle decorazioni e le opere di Chini, e di natura, immersa tra le splendide colline emiliane da attraversare in bicicletta, scoprendo castelli e paesaggi incantati».

Maurizia Bonatti Bacchini – Curatrice della mostra “Galileo Chini. Oro ed Oriente. Alchimie decorative per le Terme più belle del Mondo”

«Galileo Chini, tra i protagonisti dell’arte italiana del primo Novecento, ha impresso la sua cifra a Salsomaggiore non solo come pittore e decoratore, ma anche come direttore artistico delle Fornaci San Lorenzo, la manifattura fornitrice dei manufatti ceramici e vitrei che rendono il complesso delle Terme Berzieri uno straordinario esempio di “arte totale”. La mostra a lui dedicata intende ricostruire la decennale stagione dell’attività di Galileo Chini nella città termale, da leggere peraltro come un’antologia dei suoi temi».

Valerio Terraroli – Curatore della mostra “Galileo Chini. Oro ed Oriente. Alchimie decorative per le Terme più belle del Mondo”

«Galileo Chini, protagonista della stagione del Liberty italiano, a Salsomaggiore approda ad un maturo e specifico lessico déco con la realizzazione del complesso e grandioso decorativo dello Stabilimento Termale Lorenzo Berzieri, inaugurato nel 1923, nel quale eredità secessioniste e klimtiane ed esuberanze orientali si sposano in uno dei più affascinanti esempi dell'Art Déco italiana. La mostra che si aprirà il 26 maggio racconterà Chini e le sue straordinarie invenzioni anche per il Grand Hotel, nel quale estremo Oriente e mondo arabo si fondono in un luogo immaginifico».