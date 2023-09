Termina il bonus per l’acquisto di e-bike

A cinque mesi dal lancio dell’iniziativa, che si concluderà il 10 settembre 2023, sono circa 500 le persone residenti nel Comune di Parma che hanno usufruito dell’incentivo per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita, erogati dal Comune di Parma e da Infomobility: interessante notare come il 62% di coloro che hanno usufruito del bonus ha più di 50 anni d’età. L’Amministrazione Comunale ha deciso di anticipare la conclusione dell’erogazione degli incentivi, in considerazione dell’avvio dell’analoga iniziativa lanciata dalla Regione Emilia-Romagna, che offre incentivi, non cumulabili con altre misure come quella del Comune, di importo superiore: € 500 per le e-bike e € 1000 per cargo bike a pedalata assistita, incrementati in caso di rottamazione dell’auto. Gli incentivi regionali sono rivolti ai residenti di 207 Comuni della Regione Emilia-Romagna, compreso il Comune di Parma.

“Siamo molto soddisfatti del riscontro che ha avuto la nostra iniziativa, che ha portato all’acquisto di nuovi mezzi sostenibili nella nostra città, contribuendo a renderla più pulita e libera dal traffico.” dichiara Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità del Comune di Parma “Quello che abbiamo voluto incentivare è un nuovo modo di muoversi in città, una bici elettrica infatti permette agevolmente quegli spostamenti a medio-lungo raggio che spesso vengono effettuati con l’auto privata; questi mezzi rappresentano un prezioso tassello per il perseguimento degli obiettivi che il Comune si è dato con il progetto Parma Carbon Neutral 2030”. Per chi abbia già fatto richiesta, attraverso il sito https://www.infomobility.pr. it/incentivi-ebike/, senza aver completato la procedura, c’è tempo fino al 30 settembre 2023 per inviare la documentazione mancante e ottenere l’incentivo; dopo tale data le richieste incomplete non potranno più essere considerate valide.