Terre des Hommes inaugura uno sportello per donne vittime di violenza

È stato inaugurato ieri a Parma "Consultami – Spazio Indifesa”, il primo punto di ascolto e sostegno psicologico e legale rivolto a ragazze e donne vittime di violenza fisica, psicologica o economica di Terre des Hommes. Il progetto, sostenuto anche dai fondi raccolti attraverso la nona edizione della Campagna Indifesa, è stato realizzato grazie alla collaborazione dell'associazione di promozione sociale Intesa San Martino, il contributo di Bata, il patrocinio del Comune di Parma e la collaborazione di Aiga Parma (Associazione italiana Giovani Avvocati), Opp (Osservatorio psicologi parmensi), Fondazione Munus Onlus e Biblioteca Sociale Roberta Venturini.

Situato nel quartiere vivo e multiculturale San Leonardo di Parma, Consultami – Spazio Indifesa sarà uno sportello dedicato alla consulenza psicologica e legale rivolta a bambine e bambini, adolescenti, donne e famiglie del territorio e si avvarrà di un'ampia rete di professionisti e volontari. Oltre all'accoglienza e all'orientamento, l'offerta verrà estesa attraverso eventi, attività e laboratori per guidare l'utente attraverso una presa di consapevolezza e valorizzazione delle proprie risorse.

Secondo i dati elaborati dal Comando Interforze per la nona edizione del Dossier della Campagna "Indifesa”, in Italia segna un lieve calo (-1%) il numero globale di minori vittime di reato nel 2019 rispetto all'anno precedente, passando da 5.990 a 5.930, il 60,5% delle quali bambine e ragazze. Se però si prendono in considerazione gli ultimi 10 anni (dal 2009 al 2019) che mostrano un aumento del 41% di questi reati, il fenomeno della violenza sui bambini rivela tutta la sua cruda realtà con una crescita in quasi tutte le fattispecie di reato. Record drammatico per l'Emilia Romagna, terza tra le regioni d'Italia dopo Lombardia e Sicilia, che nel 2019 ha registrato 644 casi di reati contro i minori, di cui il 59% costituito da bambine e ragazze. Il reato di maltrattamento in famiglia ha coinvolto 252 minori (+21%), di cui più della metà di sesso femminile. I reati di violenza sessuale aggravata hanno visto una crescita del + 61%, ai danni del 75% di bambine e ragazze. In aumento anche le vittime di pornografia minorile, 21, di cui l'86% di sesso femminile. Pure l'abuso di mezzi di correzione o disciplina segna un +79% nel confronto con l'anno precedente.

"Questo nuovo sportello rappresenta un presidio fondamentale per il supporto delle ragazze e delle donne vittime di abusi fisici, psicologici ed economici, per questo l'abbiamo voluto chiamare "Spazio Indifesa”, dal nome della campagna che ormai da nove anni portiamo avanti per la protezione delle bambine e le ragazze”, dichiara Paolo Ferrara, Direttore Generale di Terre des Hommes. "Mi auguro che sia solo il primo di tanti altri dislocati in tutta Italia”.

"Come Punto Parma Terre des Hommes siamo onorati di poter far parte del primo ingranaggio di una macchina di aiuti molto più grande a supporto dei soggetti più vulnerabili”, afferma Antonella Darcante, coordinatrice del Punto Parma Terre des Hommes. "Grazie anche alla sinergia con le altre associazioni presenti sul territorio di Parma, il progetto Consultami – Spazio Indifesa si prefigge l'obiettivo di diventare uno sportello di ascolto per famiglie, donne, bambini e adolescenti tra eventi, laboratori e consulenze psicologiche e legali al servizio della comunità”.

"Bata è da sempre molto attenta alla solidarietà e in questo difficile periodo abbiamo cercato di fare la nostra parte, contribuendo alla realizzazione di questo importante progetto”, ha dichiarato Claudio Alessi, Bata Europe President. "Crediamo fermamente nei valori della nostra Azienda, in particolare in "Count On Me” e "Improving Lives”: oggi più che mai ci mettono di fronte alle nostre responsabilità verso la comunità. Siamo orgogliosi di essere parte di questo progetto e aver supportato la nascita di questo primo centro in Italia.”

Terre des Hommes dal 1960 è in prima linea per proteggere i bambini di tutto il mondo dalla violenza, dall'abuso e dallo sfruttamento e per assicurare a ogni bambino scuola, educazione informale, cure mediche e cibo. Attualmente Terre des Hommes è presente in 76 paesi con 945 progetti a favore dei bambini. La Fondazione Terre des Hommes Italia fa parte della Terre des Hommes International Federation, lavora in partnership con EU DG ECHO ed è accreditata presso l'Unione Europea, l'ONU, USAID e il Ministero degli Esteri italiano - Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale (AICS). Per informazioni: www.terredeshommes.it

Fondata nel 1894, Bata è il più grande retailer al mondo di calzature ed è, per volume, il principale produttore di scarpe al mondo. Da sempre spinta da uno spirito di innovazione, Bata produce scarpe di tendenza che non dimenticano mai il comfort. Bata è un'azienda a conduzione familiare che serve più di 1 milione di clienti al giorno in oltre 5.300 negozi e produce localmente nei 23 stabilimenti di proprietà nei cinque continenti. Bata opera in oltre 70 paesi in tutto il mondo e, con 220 milioni di paia di scarpe vendute ogni anno, si colloca tra i più grandi marchi di calzature a livello mondiale.