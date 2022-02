Terremoto: scossa di magnitudo 3.7 con epicentro a Neviano

Una scossa di magnitudo 3.7 è stata registrata alle ore 23.43 di martedì 1° febbraio dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Parma. L'epicentro è stato localizzato a 3 chilometri dal comune di Neviano, ad una profondità di 47 chilometri. Per ora non si registrano danni a persone o cose. La scossa si è verificata a 4 chilometri da Langhirano, a 7 da Lesignano e a 9 da Tizzano.

La scossa è stata avvertita distintamente, oltre che dai cittadini di Parma e provincia, anche da quelli delle province vicine, da Reggio Emilia (soprattutto in Val d'Enza), a Bologna e fino a Verona e a Bergamo. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose chiamate, sorattutto da cittadini della zona che chiedevano informazioni: non si sono però verificati danni. I residenti della zona, così come quelli di Traversetolo e dei comuni limitrofi, hanno avvertito una scossa breve ma secca.

