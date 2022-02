La terra torna a tremare: scossa nella notte

Dopo le scosse di terremoto di magnitudo 4 e 4.3 del 9 febbraio, con epicentro in provincia di Reggio Emilia ed avvertite distintamente anche nel parmense, nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio la terra è tornata a tremare, anche se con una scossa di lieve intensità. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 2.3 con epicentro a 5 chilometri da Bagnolo in Piano, ad una profondità di 10 chilometri. In totale, dalla prima scossa delle ore 19.55 del 9 febbraio, con epicentro sempre a Bagnolo in Piano, le scosse nella stessa zona sono state dieci, tra cui otto solo tra il 9 ed il 10 febbraio.