Terremoto, scossa di magnitudo 3.1 con epicentro a Langhirano

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 19.59 di domenica 25 febbraio con epicentro a 5 chilometri da Langhirano ad una profondità di 11 chilometri. Il terremoto è stato avvertito a Parma - soprattutto ai piani alti e in alcuni quartieri - e nei comuni della provincia, in particolare a Langhirano, Sala Baganza, Felino, ma anche in provincia di Reggio Emilia, da Montecchio a Sant'Ilario. Non sono stati registrati danni a persone o cose.

