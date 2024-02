La terra torna a tremare e fa paura: sisma di magnitudo 4.1 con epicentro a Calestano

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 (la stima provvisoria era tra 3.8 e 4.3) è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona di Parma alle ore 13.06 di venerdì 9 febbraio. L'epicentro è stato localizzato a 5 chilometri dal comune di Calestano ad una profondità di 21 chilometri.

La scossa è stata sentita distintamente a Parma e in provincia, ma anche nelle città limitrofe: a Reggio Emilia e nella provincia reggiana, oltre al territorio di Modena. L'evento sismico è stato avvertito con forte intensità sopratutto da chi si trova ai piani alti dei palazzi. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

"A seguito dell’evento sismico registrato alle 13.06 di oggi, 9 febbraio, in provincia di Parma dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con magnitudo 4.1, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non risulterebbero danni a persone o cose". È quanto si legge in una nota del Dipartimento di Protezione civile.

Lo sciame sismico in provincia di Parma

Da alcuni giorni è in corso uno sciame sismico nei pressi di alcuni comuni della provincia, da Langhirano a Calestano, da Felino e Fornovo. Nella giornata del 7 febbraio sono state registrate un centinaio di scosse, di lieve e media entità. Gli eventi sismici sono poi proseguiti anche l'8 febbraio e nella notte tra l'8 e il 9 febbraio.

Una ventina di scosse di terremoto a partire dalla mezzanotte di venerdì 9 febbraio si sono verificate tra Langhirano e Calestano. Le due scosse più forti si sono registrate verso le ore 4.

Alle 3.55 una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata a 4 chilometri da Langhirano mentre alle 4.03 una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata a 5 chilometri da Calestano.

Le scosse sono state avvertite distintamente dalla popolazione, sia dei comuni coinvolti che di Parma. Ai piani alti i cittadini hanno sentito tremare le stanze. Non si registrano al momento danni a persone o cose ma solo paura.

IN AGGIORNAMENTO