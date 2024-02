Terremoto, il geologo Castagnetti: "Non sono documentati sciami anticipatori, possibili precursori di scosse più forti"

Dopo le ultime scosse di terremoto che hanno interessato i comuni della provincia di Parma, in particolare Langhirano, molti si chiedono se lo sciame sismico sia in qualche modo anticipatorio di una scossa di più forte entità a livello di magnitudo. Alcuni elementi preziosi per capire la dinamica di queste scosse arrivano dal geologo Stefano Castagnetti.

"Vista la comprensibile preoccupazione di tanti in conseguenza del protrarsi della sequenza sismica nel parmense, sono andato a consultare il Catalogo Parametrico del Terremoti Italiani (CPTI15) e il relativo Database Macrosismico Italiano (DBMI15) che copre la finestra temporale dall'anno 1000 al 2020.

"Relativamente all'abitato di Langhirano sono documentati 36 eventi a partire dal 1818. Tra quelli di maggiore intensità un paio mostrano localizzazioni epicentrali che si sovrappongono alla zona interessata dai terremoti di queste settimane e quindi si può ragionevolmente ipotizzare che si tratta di terremoti riconducibili alle medesime strutture geologiche profonde una ventina di km.

"Il primo risale al 4 marzo 1898, a cui è stata assegnata una Magnitudo di 5.37, mentre il secondo risale al 9 novembre 1983 con magnitudo di 5.04. Nelle figure riportate sono rappresentate le intensità degli effetti delle scosse. In entrambi i casi non sono documentati sciami anticipatori possibili precursori di scosse più forti. Sulla base di oltre 200 anni di osservazioni, auguriamoci che sia così anche in questa circostanza"