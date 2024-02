Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 18.44 con epicentro a 6 chilometri da Langhirano e ad una profondità di 20 chilometri. Non si ferma lo sciame sismico in provincia di Parma e in particolare nella zona di Langhirano. Sono ormai oltre 250 le scosse di terremoto registrate dal 7 febbraio in zona.