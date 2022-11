Chiusa in via precauzionale la chiesa di Polesine Parmense. Dopo il terremoto che ha colpito le Marche, il parroco don Gianni Regolani ha deciso per motivi di sicurezza, di chiudere immediatamente l'edificio sacro in attesa di provvedere, in accordo con l’autorità ecclesiastica, alle verifiche necessarie. Adesso le celebrazioni religiose si sposteranno nella vicina chiesa della Madonnina del Po.