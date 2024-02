Terremoto, lo sciame sismico continua: sette scosse nella notte tra Calestano e Langhirano

Lo sciame sismico in provincia di Parma non si ferma. Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 febbraio si sono verificate altre sette scosse, con un'intensità minore rispetto a quelle della giornata di venerdì (alle 13.06 la scossa più forte di magnitudo 4.2). Gli eventi sismici hanno interessato Calestano alle 23.21 con un sisma di magnitudo 2.5, Langhirano alle 23.22 con un sisma di magnitudo 2.5 e Felino (alle 22.28) con un sisma di magnitudo 2.6. Alle 21.25 invece era stata registrata una nuova scossa a Calestano di magnitudo 3.1 mentre alle 20.56 a Langhirano una scossa di magnitudo 2.5.

Oltre 140 terremoti in tre giorni

Dal 7 febbraio 2024 la Rete Sismica Nazionale - si legge in una nota - sta registrando una serie di eventi sismici localizzati in provincia di Parma in particolare nei comuni di Langhirano, Calestano, Fornovo di Taro. Alle ore 13:06 è stato registrato un evento di magnitudo 4.2, con epicentro nei pressi Calestano. Alle 14 del 9 febbraio sono stati registrati 121 terremoti con una magnitudo massima pari a 4.2. Le profondità ipocentrali sono mediamente intorno a 18-20 km, con eventi che raggiungono profondità anche maggiori.