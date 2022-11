Terremoto di magnitudo 5.7 nel centro Italia: sentita anche nel Parmense

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 7 di mercoledì 8 novembre nel Centro Italia. Epicentro a nord di Senigallia (Ancona), magnitudo 5.7. Il sisma, registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato sentito anche in Emilia-Romagna e in alcune zone del parmense, soprattutto in provincia. Alcune segnalazioni sono arrivate da Langhirano, Collecchio, Fornovo ma anche dalla città.

Alla scossa principale sono seguite più scosse secondarie meno forti. Al momento non sono pervenute alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco richieste di soccorso né segnalazioni di danni. La Protezione Civile è in contatto con le strutture sul territorio: verifiche in corso.

Dopo la prima scossa, la più forte, quella delle 7.07 di magnitudo 5.7, l'Invg ha rilevato altre 8 scosse, di intensità via via decrescente, sempre al largo. La seconda scossa è stata registrata alle 7.12, con magnitudo 4.0, poi altre tre scosse in pochi minuti, intorno alle 7.15: magnitudo 3.1, 3.4, 3.6. Intorno alle 7,25 altre tre scosse: 2.5, 2.7 e 2.4. Infine un'ultima scossa rilevata alle 7.35, con magnitudo 2.4.

IN AGGIORNAMENTO