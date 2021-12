Terremoto di magnitudo 4.4 nel bergamasco: sentito anche nel parmense

E' stato avvertito anche in provincia di Parma il terremoto - di magnitudo 4.4 - con epicentro a Bergamo, registrato alle ore 11.34 di oggi, sabato 18 dicembre, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è stato a 2 chilometri da Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. La scossa è stata avvertita in tutto il Nord Italia e nella nostra provincia: alcuni lettori ci hanno segnalato di averla sentita a Salsomaggiore Terme, Soragna, San Secondo, Carignano, Roccabianca, Fidenza. Il terremoto si è verificato a 26 chilometri di profondità.

IN AGGIORNAMENTO