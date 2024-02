Terremoto, due scosse nella notte a Felino: alle 7 la terra torna a tremare a Langhirano

Non si ferma lo sciame sismico in provincia di Parma. Due scosse di terremoto di magnitudo 2.2 e 2.8 sono state registrate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia all'1 e 23 del 17 febbraio e all'1 e 35, con epicentro a 7 chilometri da Felino e a 5 chilometri da Felino. Alle ore 7.06 è stata registrata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.8 con epicentro a 2 chilometri da Langhirano. Una seconda scossa si è verificata alle ore 7.49 con epicentro a 6 chilometri da Langhirano. Non si sono verificati danni a persone o cose.

IN AGGIORNAMENTO