Terremoto, il sindaco di Calestano: "Siamo in pre-allerta: pronti ad attivare il centro di accoglienza in caso di emergenza"

La scossa di terremoto più forte di questi giorni, di magnitudo 4.2, è stata registrata alle ore 13.06 del 9 febbraio con epicentro a 5 chilometri da Calestano, ad una profondità di 21 chilometri. Proprio a Calestano è stato predisposto un centro di accoglienza - con 15 posti letto - pronto all'uso in caso di necessità nella nuova palestra comunale di via Salvo d'Acquisto

"Si, il centro è stato predisposto ma non ancora attivato - ci spiega Francesco Peschiera, sindaco di Calestano. "Abbiamo concordato con il coordinamento di Protezione Civile una preparazione preventiva, per farci trovare pronti. Se non ci sono danni oggettivi, e per ora non ce ne sono, non verrà attivato. Non c'è nessuna persona sfollata e nessuno che ha chiesto di essere ospitato.

Dopo le scosse, soprattutto quella di magnitudo 4.2, i tecnici comunali hanno effettuato sopralluoghi negli edifici nel territorio comunale. "Ci siamo subito attivati per effettuare sopralluoghi negli edifici per verificare l'eventuale presenza di danni alle strutture ma per ora non ne abbiamo riscontrati"

Sette scosse nella notte tra il 9 e il 10 febbraio tra Calestano e Langhirano

Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 febbraio si sono verificate altre sette scosse, con un'intensità minore rispetto a quelle della giornata di venerdì (alle 13.06 la scossa più forte di magnitudo 4.2). Gli eventi sismici hanno interessato Calestano alle 23.21 con un sisma di magnitudo 2.5, Langhirano alle 23.22 con un sisma di magnitudo 2.5 e Felino (alle 22.28) con un sisma di magnitudo 2.6. Alle 21.25 invece era stata registrata una nuova scossa a Calestano di magnitudo 3.1 mentre alle 20.56 a Langhirano una scossa di magnitudo 2.5.