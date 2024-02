Terremoto, il sindaco di Langhirano: "Paura ma nessun danno: evacuate le scuole per precauzione"

Alle 10.26 del 10 febbraio si è verificata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 con epicentro a 3 chilometri da Langhirano. Il sindaco Giordano Bricoli è al lavoro per tenere sotto controllo la situazione. Per ora non sono stati registrati danni a persone o cose. "Abbiamo sentito la scossa delle 10.26 - ci ha raccontato il primo cittadino, contattato alcuni minuti dopo la scossa - ma per ora non abbiamo registrato danni nè altri problemi. Per fortuna si tratta di scosse brevi e di intensità tutto sommato limitata"

Come Calestano anche Langhirano è pronto per affrontare un'eventuale emergenza. "Stiamo seguendo con la massima attenzione gli eventi - racconta il sindaco di Langhirano. Abbiamo predisposto tutte le misure preventive per essere pronti qualora si verificasse una situazione di emergenza. Assieme alla Protezione Civile abbiamo individuato gli spazi in cui collocare eventuali centri di accoglienza in caso di emergenza. Lo sciame sismico si qui non ha fatto registrare danni a persone o cose. L'auspicio è che il fenomeno si possa esaurire al più presto".

"Il Centro di Pilastro è stato predisposto - prosegue il sindaco - e sarà attivato in caso di emergenza. Le numerose scosse degli ultimi giorni hanno preoccupato e la scossa più forte che si è verificata ieri attorno alle 13 ha destato un po' di paura. Anche le scuole hanno fatto evacuare gli studenti in via precauzionale secondo le disposizioni dei piani di emergenza per garantire la massima sicurezza. Abbiamo invitato i cittadini a seguire le indicazioni e le norme di comportamento divulgandole su sito e pagine social del Comune"