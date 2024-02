Terremoto, il sindaco Michele Guerra invia un alert: "Teniamo monitorata la situazione"

Il sindaco di Parma Michele Guerra ha inviato un alert relativo al terremoto di magnitudo 4.1 che si è verificato alle ore 13.06 con epicentro a 5 chilometri da Calestano. "Sto inviando questo alert alla cittadinanza attraverso il sistema Alert System, che riporto anche qui. In queste ore si sta verificando sul nostro territorio uno sciame sismico che interessa anche il Comune di Parma. Alle 13.06 è stata avvertita in città una scossa più forte (4.1) delle altre, che non ha tuttavia creato danni a cose o persone. Stiamo tenendo monitorata la situazione insieme alla Protezione Civile e agli enti preposti alle emergenze. Vi invitiamo a seguire le norme di comportamento specifiche che trovate sul sito della Protezione Civile".

