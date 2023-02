Test di Medicina, Veterinaria e Odontoiatria: pubblicati i bandi, 370 posti disponibili

L’Università di Parma pubblica sul sito web dell'Ateneo i bandi relativi all’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina veterinaria 2023-2024.

Questi i posti disponibili:

Medicina e Chirurgia: 260 posti (di cui 20 riservati a extracomunitari)

(di cui 20 riservati a extracomunitari) Odontoiatria e Protesi Dentaria : 30 posti (di cui 2 riservati a extracomunitari

: (di cui 2 riservati a extracomunitari Medicina veterinaria: 80 posti (di cui 3 riservati a extracomunitari)

Il numero dei posti indicati è provvisorio: i numeri definitivi verranno assegnati con successivi decreti ministeriali. Per l’anno accademico 2023-2024 l’ammissione a questi corsi avverrà a seguito del superamento della prova d’esame “TOLC” (Test OnLine CISIA): TOLC-MED per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, TOLC-VET per Medicina veterinaria.

Potranno partecipare ai TOLC coloro che sono iscritti all’ultimo o penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane o estere che consentono l’acquisizione di titolo idoneo all’accesso ai corsi universitari, o coloro che sono già in possesso di un diploma idoneo.

Il test viene erogato mediante la piattaforma informatica di CISIA (Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso) e deve essere svolto nelle Università, nelle aule predisposte dagli Atenei.

Queste le date dei TOLC-MED e TOLC-VET all’Università di Parma:

- primo periodo 13-14-17-18-19 aprile con due sessioni giornaliere

- secondo periodo date ancora da definire nel periodo 15-25 luglio

L’Università di Parma garantisce, per ciascuno dei due periodi previsti, almeno 1672 posti totali. Ciascun candidato può sostenere il test una sola volta per ciascuno dei periodi di erogazione.

L’iscrizione ai test TOLC-MED e TOLC-VET può avvenire esclusivamente sul portale www.cisiaonline.it nelle seguenti “finestre” temporali:

- dal 13 marzo fino alle ore 14 del 3 aprile 2023 per sostenere il test nel primo periodo di erogazione (aprile 2023)

- dal 15 giugno fino alle ore 14 del 5 luglio 2023 per sostenere il test nel secondo periodo di erogazione (luglio 2023).

Al test ci si può iscrivere indipendentemente dalla provincia di residenza. Per tutte le info di dettaglio si rimanda ai rispettivi bandi:

Info e bando per Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria: https://mc.unipr.it/it/ammissioni-aa2023-2024

Info e bando per Medicina veterinaria: https://smv.unipr.it/it/ammissione2023-2024.