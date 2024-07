Test per i corsi ad accesso programmato a livello nazionale

L'Università di Parma mette a disposizione di studentesse e studenti delle scuole superiori di secondo grado e di studentesse e studenti dell'Ateneo alcuni materiali gratuiti in preparazione ai test per l’accesso ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale.

Corsi MOOC su piattaforma Elly

Sono stati realizzati da alcuni docenti dell’Ateneo alcuni corsi MOOC su piattaforma Elly in preparazione in particolare al test per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria.

Il materiale include un’introduzione generale su come affrontare il test sotto il profilo psicologico e una serie di presentazioni e slide su elementi di matematica e fisica, chimica e biologia. I contenuti rappresentano essenzialmente una guida metodologica; erano stati preparati per il test di ammissione in modalità TOLC, ma gli stessi argomenti sono oggetto del test anche nella modalità corrente. Gli argomenti trattati costituiscono una sintesi efficace ma non esaustiva del bagaglio di conoscenze necessarie ad affrontare la prova.



Questi i corsi disponibili:

Questi corsi sono stati pensati nello specifico per chi deve sostenere il test per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e contengono informazioni amministrative riferite a questo test. Possono però risultare utili anche per chi deve sostenere il test per accedere al corso di Medicina Veterinaria o ai corsi delle Professioni sanitarie.

Materiali video della piattaforma Jove

JoVE è una video risorsa scientifica multidisciplinare sottoscritta dall'Università di Parma.

I percorsi didattici online, sotto forma di video-pillole organizzate in playlist (Biologia, Chimica, Fisica, Probabilità e Statistica), esemplificano argomenti complessi attraverso l'utilizzo di animazioni, per favorire (senza pretesa di esaustività) la comprensione dei concetti chiave richiesti per il superamento dei test di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina Veterinaria nelle aree di biologia, chimica, fisica e statistica. Associati alle playlist sono presenti quiz a domanda multipla progettati per verificare il livello di comprensione delle tematiche discusse nei video.