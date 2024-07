Nido d'infanzia Pifferaio Magico: presto un nuovo tetto

Disco verde della Giunta comunale al progetto esecutivo per il rifacimento del tetto nel nido di infanzia Pifferaio Magico, in via passo della Cisa 26 a Parma.

L’Amministrazione comunale ha stanziato 231 mila e 800 euro per dare seguito all’intervento, in carico a Parma Infrastrutture Spa.

I lavori pongono rimedio alle infiltrazioni di acqua piovana stagnante sulla copertura, dovuta ad un andamento irregolare della stessa.

L’intervento di riqualificazione della copertura prevede il rifacimento completo del tetto con la sistemazione delle parti distaccate e rigonfiate, la fornitura e posa di nuovo manto di impermeabilizzazione sintetico con sottostante strato di separazione in velo vetro resistente al fuoco e calore. A questo si aggiungono la posa di nuovi pluviali e canali di gronda.