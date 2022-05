Thriving Streets, il progetto di mobilità sostenibile riscuote successo

9 delegazioni da 9 diverse cittadine europee si sono incontrate nei giorni scorsi a Santo Tirso, Portogallo per confrontarsi, scambiare idee, condividere progetti e buone pratiche per il miglioramento della mobilità sostenibile dei centri storici. Questo in sintesi lo scopo del viaggio studio in Portogallo, reso possibile grazie al progetto europeo “Thriving Streets” (avviato nell’ambito del programma URBACT III e coordinato dal Comune di Parma), che ha coinvolto istituzioni, commercianti, associazioni e cittadini, in un percorso partecipativo finalizzato al miglioramento della mobilità sostenibile attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici.

Una 3 giorni intensa contrassegnata da incontri, momenti di studio, confronto e approfondimento cui ha partecipato anche Ascom, già stakeholder coinvolto nel progetto. “È stata un’esperienza altamente formativa – ha commentato Silvia Borella responsabile Delegazione Parma di Ascom - che ci ha permesso di conoscere da vicino criticità, progetti in corso e prospettive future di realtà europee simili alla nostra città. Lo scambio di opinioni e il confronto diretto con i vertici Ascom di Santo Tirso o l’Amministrazione comunale delle cittadine che abbiamo visitato (Santo Tirso in Portogallo e Pontevedra in Spagna) sono state il valore aggiunto del viaggio: torniamo a casa consapevoli che le sfide da affrontare sono tante, i problemi da gestire sono gli stessi anche fuori dai confini italiani, ma che la volontà, la partecipazione e la condivisione dei progetti sono il punto di partenza per il cambiamento.”

"Ogni città partner di Thriving Streets - ha sottolineato Patrizia Marani, coordinatrice del progetto - sta esplorando come la mobilità sostenibile possa portare a benefici economici e sociali, mettendo le persone al centro della progettazione e dell'uso degli spazi pubblici. Muoversi nelle città in modo più sostenibile, con il trasporto pubblico, a piedi, in bicicletta o con mezzi condivisi, non porta solo benefici ambientali, ma anche economici e sociali. La creazione di strade, spazi e città attrattive e sostenibili non riguarda infatti solo la mobilità o la pianificazione del territorio, ma anche il commercio, la salute, l'economia locale, la coesione sociale, le pari opportunità. Attraverso la collaborazione con tutte le parti interessate e lo studio di esperienze di successo di altre città stiamo sviluppando nuove soluzioni per la qualità della vita nelle nostre città. La mobilità non è solo spostamento ma ha a che fare con l’accessibilità e il diritto alla città di tutti coloro che vi lavorano e abitano”.