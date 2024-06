Tibre, verso un nuovo accordo per il completamento della struttura

Forse ci siamo. La svolta c'è. Il ministero delle Infrastrutture e le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia stanno per firmare un nuovo accordo per il completamento della Tibre, la bretella autostradale che metterebbe in collegamento la A15 e la A22 (lunga circa 85 chilometri da Fontevivo a Nogarole Rocca).

Nel protocollo d'intesa, che la Giunta Bonaccini ha approvato nei giorni scorsi, si indica la "necessità di avviare da subito un percorso condiviso al fine di garantire la realizzazione del completamento del Tibre, garantendo la connessione con l'autostrada A22 anche attraverso la messa a sistema con l'autostrada regionale Cremona-Mantova e con l'autostrada regionale Cispadana".

Il Ministero si impegna dunque "a trovare con il concessionario dell'autostrada Tibre le modalità che consentano la realizzazione dell'opera". Un Comitato tecnico, con rappresentanti per ogni ente, monitorerà infine l'avanzamento dell'opera.