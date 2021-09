“Tieni in forma il tuo cuore”: la campagna regionale fa tappa a Parma

Le iniziative delle due Aziende sanitarie nell’evento organizzato dalla Regione in tutti i capoluoghi per promuovere la prevenzione cardiovascolare

Check-up gratuiti, grazie a una clinica mobile in piazza Garibaldi sabato 2 ottobre, un convegno scientifico per rafforzare l’impegno di tutti nella prevenzione mercoledì 29 settembre, la sensibilizzazione dei cittadini sulle buone pratiche per uno stile di vita corretto

Sono gli appuntamenti della tappa parmigiana della campagna “Tieni in forma il tuo cuore” organizzata dalla Regione Emilia-Romagna da fine agosto a metà ottobre con appuntamenti settimanali in ogni capoluogo regionale. Obiettivo, mettere a sistema e valorizzare le azioni che i professionisti delle Aziende sanitarie, i medici di medicina generale e le associazioni di volontariato promuovono da tempo sui territori per informare i cittadini dei rischi delle malattie cardiovascolari e dei comportamenti necessari per prevenire e ridurre i danni.

“Sia il convegno che l’appuntamento in piazza Garibaldi con la clinica mobile - spiegano Anna Maria Petrini e Massimo Fabi, rispettivamente commissaria straordinaria dell’Azienda Usl e direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - sono una preziosa occasione di scambio e di confronto tra i professionisti, e tra questi e i cittadini. Nello specifico il convegno vuole fare il punto sullo stato dell’arte e sui futuri sviluppi dei servizi ospedalieri in integrazione con la rete territoriale”. “Il modello di prevenzione definito dalla nostra Regione – proseguono Petrini e Fabi - come ben sottolineato dallo stesso titolo, rappresenta una sfida per molti attori: dagli operatori delle Aziende sanitarie ai medici di medicina generale fino alle associazioni di volontariato locale. Sfida che come aziende sanitarie vogliamo affrontare e vincere per migliorare ancora maggiormente i servizi per tutta la nostra comunità”.

Primo appuntamento è il convegno “Prevenzione cardiovascolare: una sfida per molti attori” in calendario mercoledì 29 settembre dalle 14.20 alle 19 al Palazzo del Governatore a Parma, rivolto ai professionisti di area cardiovascolare che operano sia in ospedale che sul territorio, e al quale interverrà anche l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini. Sui siti internet www.ausl.pr.it www.ao.pr.it sono disponibili tutte le informazioni per iscriversi convegno, che potrà essere seguito sia in presenza che in diretta streaming, oltre al programma dettagliato.

“Il convegno del 29 settembre è realizzato congiuntamente dalle due Aziende sanitarie di Parma – spiegano i responsabili scientifici Luigi Vignali (Ospedale Maggiore) e Giovanni Tortorella (Ospedale di Vaio)- per offrire un momento di approfondimento e di dibattito scientifico il più ampio possibile. La prima parte sarà esclusivamente dedicata alla prevenzione primaria e secondaria: dai fattori di rischio cardiovascolare fino ai corretti stili di vita, mentre la seconda sessione farà il punto sui modelli di integrazione sia provinciali che di area vasta regionale, tra territorio e ospedale e tra gli ospedali spoke, quali le cardiologie di Vaio, Reggio Emilia e Piacenza, e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, per un territorio di oltre 1.200.000 abitanti”. “Un convegno - concludono i due relatori - che parte dal presente ma ha lo sguardo rivolto al futuro. E’ per questo che chiuderemo il seminario con una lectio magistralis del prof.Massimo Masetti del policlinico Gemelli che appunto vuole delineare quale sarà il dipartimento cardiovascolare del nostro prossimo futuro. Un futuro in cui a fare la differenza saranno la sinergia tra i professionisti e le competenze multidisciplinari messe a sistema”.

Si prosegue sabato 2 ottobre in piazza Garibaldi dalle ore 10 alle ore 18, dove sarà presente una clinica mobile attrezzata e gazebo informativi: medici e infermieri delle due Aziende sanitarie di Parma accoglieranno i cittadini, che potranno eseguire tre diversi tipi di check-up gratuiti: la determinazione dell'assetto lipidico e glucidico con un semplice prelievo di una goccia di sangue capillare; la rilevazione dei principali parametri vitali (pressione arteriosa, peso corporeo, body mass index-BMI, girovita); lo screening della fibrillazione atriale asintomatica. Sarà inoltre possibile la valutazione del proprio livello di rischio cardiovascolare con un counselling finale personalizzato da parte del cardiologo.

Le malattie cardiovascolari sono ancora la prima causa di morte in Italia, nonostante i rilevanti progressi medici degli ultimi anni: l’Emilia-Romagna è stata una delle prime regioni in Italia a dotarsi, a inizio anni 2000, di una rete per l’assistenza all’infarto, consentendo una drastica riduzione della mortalità cardiaca.