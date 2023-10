“Tieni in forma il tuo cuore”, successo della tappa a Parma

Successo per la tappa parmigiana di “Tieni in forma il tuo cuore”, l’evento di prevenzione cardiovascolare organizzato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con le Aziende sanitarie di Parma in Piazza Garibaldi oggi dalle 10 alle 18.

Sono stati centinaia i cittadini che hanno potuto eseguire check-up gratuiti e mappe di rischio cardiovascolare con i professionisti sanitari, oltre alle consulenze con i cardiologi negli stand e negli ambulatori allestiti sulla clinica mobile attrezzata.

“Vogliamo investire sempre di più nella prevenzione per arrivare il prima possibile a individuare malattie e fattori di rischio della popolazione – ha spiegato l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini -, per i quali i comportamenti individuali e l’attenzione ai corretti stili di vita fanno la differenza”.

Durante tutta la giornata sono stati offerti gratuitamente senza prenotazione prestazioni quali la determinazione dell’assetto lipidico, la rilevazione dei principali parametri vitali, lo screening della fibrillazione atriale asintomatica, test che hanno permesso a centinaia di persone di valutare con i medici il livello di rischio cardiovascolare, grazie a un counseling finale personalizzato da parte del cardiologo.

“Con questa iniziativa organizzata dalla Regione – ha aggiunto il commissario straordinario Ausl e direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria Massimo Fabi – abbiamo voluto essere il più vicino possibile ai cittadini perché la prevenzione precoce e corretti stili di vita possono contribuire a evitare malattie cardiovascolari”.

L’evento è stato reso possibile grazie al sostegno del Comune di Parma, oltre alla collaborazione di Iren per il funzionamento della clinica mobile.

“L’Amministrazione comunale ha un ruolo importante in ambito sanitario e dunque è particolarmente favorevole a iniziative come quella di oggi – ha sostenuto il sindaco di Parma, Michele Guerra – dove si dimostra ancora una volta tutto il valore del sistema sanitario pubblico, per il quale sosteniamo con convinzione la Regione in tutte le iniziative anche legislative in sua difesa”.

Oltre alla clinica mobile, in piazza Garibaldi molti parmigiani si sono rivolti ai gazebo informativi dove i professionisti sanitari, cardiologi e medici del dipartimento di Sanità Pubblica, hanno fornito ogni utile informazione sulle buone pratiche per uno stile di vita corretto e per la salute del cuore. Anche quest'anno l'iniziativa si è arricchita dalla presenza degli istruttori di Rianimazione Cardiopolmonare del Centro Bios di Azienda Ospedaliero-Universitaria che hanno messo a disposizione manichini e defibrillatori per esercitazioni pratiche.