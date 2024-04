I tir che passano in strada Fontanini

In strada Fontanini a Parma, strada extraurbana che collega il quartiere Montanara alla frazione di Gaione, è stato istituito il limite dei 50 chilometri all'ora. Lo ha stabilito il settore Mobilità e Trasporti del Comune di Parma che, attraverso un'ordinanza dirigenziale del 4 aprile, ha disposto il nuovo limite di velocità.

Un residente ci ha segnalato una situazione che si starebbe verificando proprio lungo strada Fontanini. "In relazione al vostro articolo circa la sacrosanta istituzione del limite di velocità in Strada Fontanini, in quanto strada di campagna, tengo a precisare che qualche mese fa una parte del fallito stabilimento Greci è stata affittata ad una ditta di logistica che ahimè utilizza esclusivamente tir che transitano per l’80% delle volte nella suddetta stradina di campagna. Non sarebbe il caso d’istituire un divieto di transito a questi mezzi obbligandoli a raggiungere il deposito da strada Montanara?"