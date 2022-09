Tirreno-Brennero: a fine ottobre l'inaugurazione del casello dell'autostrada che finisce in un campo

Dovrebbe avvenire nel mese di ottobre l'inaugurazione del casello di Sissa Trecasali della Tirreno-Brennero, il progetto contestatissimo dai residenti che è costato - per quanto riguarda il primo lotto - 513 milioni di euro per soli 12 chilometri. Ma c'è un'anomalia abbastanza evidente: la nuova autostrada finisce infatti dritta nei campi della campagna parmense. L'autostrada Parma-La Spezia sarà presto chiamata La Spezia-Sissa Trecasali: il nuovo tratto di autostrada infatti collegherà lo svincolo dell'A1 a Ronco Campo Canneto.

Il progetto completo prevede il collegamento con l'autostrada A22 Tirreno-Brennero, in particolare con il casello di Nogarole Rocca, in provincia di Verona: l'intenzione è infatti di togliere traffico all'autostrada A1. Dalla fine del nuovo tratto a questo casello ci sono però altri 72 chilometri. Se per realizzare 12 chilometri ci sono voluti 23 anni, dal 1999 (data del decreto ministeriale) al 2002 sarà difficile riuscire a completarne più di 70 in breve tempo. Come mostra l'inchiesta realizzata da Today le varianti al progetto completo hanno ovviamente provocato un aumento dei costi: dal miliardo e 267 milioni iniziali si è arrivati alla previsione di 2 miliardi e 730 milioni, come riporta il "Sistema informativo legge opere strategiche" della Camera dei deputati. I costi, in pratica, sono aumentati del 115% nel corso degli anni.

Secondo i comitati e i cittadini che per anni si sono opposti al progetto, oltre al tema dei costi, ci sarebbero numerosi problemi relativi all'inquinamento e alla tutela del paesaggio circostante alle zone in cui è stata costruita l'autostrada. La consegna dei lavori era prevista la consegna a febbraio 2020: nel mese di maggio 2022 il termine dei lavori è stato ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2022.

Ecco com'erano le aree natutalistiche tra Ronco Campo Canneto e Trecasali prima della realizzazione del tratto autostradale di 12 chilometri