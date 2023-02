Torna alle Fiere di Parma il Mercanteinfiera

L’Italia che nei primi del novecento combatteva con rachitismo, tubercolosi e pellagra, guardandosi allo specchio del cinema e delle arene scopriva corpi gloriosi e statuari. Uomini forti, anzi fortissimi, che seppero riscattare la condizione di immigrati italiani poveri e malaticci, diventando negli USA glorie di muscoli e coraggio. Tra loro Bruno Sammartino, Leone Jacovacci, Primo Carnera e Nino Benvenuti. Storie di vita sul ring, cui si aggiungono quelle di intrepidi piloti, o di intriganti misteri di carbonari indissolubilmente legati alla nautica lariana. Storie di forzuti e di barche illustri insomma. Sono loro i protagonisti delle collaterali che aprono la 27ma edizione di Mercanteinfiera, appuntamento internazionale di antiquariato, design storico e collezionismo vintage di Fiere di Parma in programma dal 4 al 12 marzo.

LE COLLATERALI

“Fortissimi. La vita come un ring” (pad.4) realizzata in collaborazione con Massimo Cutò, è un tuffo nella storia di tre emigranti e un esule impavidi tanto nei bicipiti quanto nell’animo. Bruno Sammartino, l’abruzzese che fece impazzire per 188 serate gli spettatori del Madison Square Garden a New York conquistando l’appellativo di The living legend. Per 4.040 giorni fu re assoluto “del quadrato” che lasciò a 52 anni. Il meticcio Leone Jacovacci, uno dei migliori pesi medi del suo tempo che nel 1928 a Roma conquistò il titolo europeo - che il regime fascista dell’epoca poi gli tolse - ai danni del milanesissimo Bosisio. E ancora la vita del pugile friulano Primo Carnera, un omone di 120 chili e 197 centimetri (soprannominato “la montagna che cammina”) la cui stazza gli permise di arrivare fino ad Hollywood e, infine, quella di Nino Benvenuti eletto nel 1960 miglior pugile dei Giochi di Roma davanti a Muhammad Alì. Elegante sia dentro al ring sia in smoking, il suo stile di combattimento venne paragonato ad un’opera d’arte. In esposizione i “ferri del mestiere”, come guantoni, punchball, sacchi di sabbia, maschere e cimeli vari (ad es. la cintura di campione del mondo conquistata in America dal wrestler Bruno Sammartino). A ricreare l’atmosfera, invece, il manifesto del film “La strada” di Fellini con Anthony Quinn nel ruolo del forzuto ambulante Zampanò e i grandi poster di Maciste, eroe muscolare del cinema muto.

“Onda su onda: alle radici della navigazione” (pad.4) curata da Emanuele Seghetti e realizzata con il Museo Barca Lariana, intende far rivivere al pubblico di Mercante la storia di alcune delle più suggestive imbarcazioni costruite sul lago di Como. In mostra barche storiche legate a storie d’amore, a vicende di intrepidi piloti e a intriganti misteri carbonari. Sarà infatti esposta la barca di Silvio Pellico, che amava contemplare il lago dai giardini di Villa Balbianello discutendo di Italia e di rivoluzione, dove poi fu sentito da una guardia asburgica e scattò il carcere; infine il ferro di prua e il timone decorato della Gondola di Villa Carlotta, la dimora più iconica del Lario, gondola utilizzata dalla stessa principessa Carlotta e dal marito, duca Giorgio II di Sassonia Meiningen. A completare l’esposizione una serie di prestigiosi motori come il potentissimo entrobordo Chrysler Riva, lo storico fuoribordo Soriano e Vigentini Ciuicì, avveniristico motore elettrico degli anni 60. Non mancheranno oggetti d’epoca legati alla nautica come antichi parabordi, giubbotti salvagenti, estintori, mezzi marinai e remi delle gloriose società canottieri medaglie d’oro e d’argento a Londra 1948 e Melbourne 1956.