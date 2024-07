Torna il book-crossing al Parco Ducale

Dopo il successo delle scorse estati, la Biblioteca di Alice ripropone "I libri abitano il parco", l'iniziativa di book-crossing che promuove lo scambio gratuito di libri per bambine e bambini al Parco Ducale, dove ha sede la biblioteca. I libri sono ospitati nelle piccole casette di legno dal tetto rosso collocate in diversi punti del parco, a disposizione dei piccoli lettori e delle piccole lettrici che potranno prenderli gratuitamente. Una volta terminata la lettura, i libri potranno essere restituiti e ricollocati nelle casette, per permettere ad altri bambini e bambine di godere dell’interessante esperienza della lettura. “Il book crossing rappresenta una bella occasione di comunità, ancora di più quando si gioca all'interno di uno spazio verde come quello del parco Ducale ed è dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie – ha dichiarato Caterina Bonetti, Assessora con delega al Sistema bibliotecario - Un appuntamento che nel tempo è diventato una buona abitudine per i piccoli lettori della biblioteca di Alice e che speriamo animi anche quest' anno tanti scambi, gratuiti e aperti a tutti, di letture estive". I libri del book-crossing sono stati donati alla Biblioteca di Alice e non sono catalogati: si tratta di materiale librario non utilizzato che, grazie a questa iniziativa, viene rimesso in circolo. Il book-crossing della Biblioteca di Alice si protrae fino a settembre. Lanciata per la prima volta nel 2013, l’iniziativa si è consolidata col tempo, raggiungendo importanti numeri: durante l’edizione dell’anno scorso oltre trecento libri sono stati messi a disposizione e presi in prestito, creando un circolo virtuoso di lettura e condivisione. Le casette dal tetto rosso si trovano in quattro punti del Parco Ducale: all'ingresso della Biblioteca di Alice, vicino al chiosco-bar del viale centrale, nei pressi della Peschiera e nella zona dei giochi per bambini. I cittadini e le cittadine che hanno un libro per bambine e bambini da donare per il book-crossing possono rivolgersi alla Biblioteca di Alice, alle Serre del Parco Ducale. Per maggiori informazioni si può telefonare al numero 0521.031751 o scrivere un’e-mail all’indirizzo: alice@comune.parma.it.