E' in programma domani alle 11.30 in Sala stampa del Municipio la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del Luna Park, che inaugurerà sabato 5 marzo in Largo Simonini (zona Campus). Interverranno Cristiano Casa, assessore al Commercio e Turismo del Comune di Parma, Flavio Carletti e Mario Maggi, dell'associazione Amici di San Giuseppe.